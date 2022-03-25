台東青農湯棋翔外銷孤挺花及朱槿花，卻因烏俄戰爭受阻。（蔡旻妤攝）

台東青農湯棋翔外銷孤挺花及朱槿花，卻因烏俄戰爭受阻。（蔡旻妤攝）

烏俄戰爭已1個月，全球經濟都受到影響，台東30歲青農湯棋翔培育特殊品種的朱槿、孤挺花，外銷世界100多個國家，其中俄羅斯、烏克蘭兩國就占3成銷量。湯棋翔嘆，戰爭開打以來，航運、郵寄都中斷，外銷兩國的種子紛紛被退件，訂單也陸續被取消，成了戰爭的間接受害者。台東郵局表示，烏克蘭、俄羅斯國際郵件分別在2、3月暫停出口。

湯棋翔無奈拿出許多月初寄往俄羅斯卻遭退回、寫上「通路阻斷、退回」的苗種郵件。他說，受到烏俄戰爭影響，全球經濟制裁俄羅斯，最近1個月以來不僅航運受阻，就連台灣與烏俄之間的國際郵件往來也中斷，寄出的苗種郵件陸續被退回。他說，部分烏俄買家直接在網路上取消訂單，估計1整年將損失60至70萬，使種苗場的收入大受影響。

「以前就很喜歡花，但台東氣候溫暖，幾乎可以說是沒有冬天，因此不太適合種植玫瑰，最後才發現台東最適合種孤挺花及朱槿」。湯棋翔在9年前創業投入孤挺花、朱槿育苗工作，外銷盆花或種子，他更將這2種熱帶花卉研發出各種顏色，深受包括歐洲、俄羅斯等溫寒帶國家的喜好，尤其俄羅斯更是主要客戶，占總外銷的2成以上。

台東郵局副理李文雄指出，目前出口到烏克蘭的國際航空郵件，自2月25日開始就暫停出口；而往俄羅斯國際郵件則是從3月2日開始暫停出口。湯棋翔表示，若戰爭繼續下去，恐威脅到未來生計，但也了解烏俄戰爭不是個人能影響的，只能盼望戰爭早日結束、恢復往日和平，才能維持自己好不容易建立的花卉外銷生意。