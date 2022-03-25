俄烏戰事爆發後，各種原物料狂飆，消費者面對高物價都十分無奈，也很擔心未來還會繼續再漲，統一(1216)代理發言人涂忠正說，公司都有安全庫存，產品不會漲價。

目前麵粉價格大漲，但統一年銷近千萬包100%無添加的好勁道麵條並沒有漲價，近日更是通過嚴格的「國際A.A.無添加協會」Anti Additive Clean Label Organization驗證，成為台灣與亞太區唯一全系列產品獲得最高榮譽「A.A. Clean Label 100%無添加」驗證品牌。

涂忠正指出，統一是以麵食起家，在2017年就推出好勁道品牌的麵條，每年銷售近千萬包，年成長率都在1成左右。好勁道麵條通過國際A.A.最高榮譽「100%無添加」驗證，他說，不以食品添加物改變食材口感，以及縮短製作時間或工序等，台灣衛福部食藥署公布的18類794項食品添加物均無含有，重視健康與食材安心品質意識，好勁道始終堅持無添加麵條讓大人小孩都能吃得更加安心。