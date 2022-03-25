英國國家統計局(ONS)25日表示，因為網購成長趨緩，加上又下大暴雨天候不佳，當地2月零售銷售意外減少。同時，當地汽車產量也大減超過4成。

經ONS計算，英國2月零售銷售月減0.3%，與市場普遍預估成長0.6%，兩者可謂南轅北轍。

ONS表示，英國2月銷售數量，只比2020年2月剛傳出新冠疫情時，僅多出3.7%。同時在消費金額方面，2月網購僅占全部的27.8%，為2020年3月以來最低。

至於跟2021年同期相比，2月整體銷售數量年增7%，也低於市場預估的7.8%。

另外，英國汽車製造與貿易協會(SMMT)25日也表示，英國2月汽車產量年減42%，創下自2009年以來新低。主因之一是晶片短缺，產量佔英國1成的日本本田汽車，在2021年7月時，關閉英國1家車廠的影響餘波盪漾。

英國2月汽車產量僅6.16萬，2021年同期則有約10.5萬輛。