中國外交部發言人汪文斌25日主持例行記者會。針對24日國務委員兼外長王毅突然訪問阿富汗，汪文斌表示，王毅分別同阿富汗臨時政府代理副總理巴拉達爾，代理外長穆塔基會談。這是去年阿富汗政局變動之後，中國外長首次訪阿，對於促進阿和平重建，維護地區和平穩定具有重要意義，將產生積極影響。同時希望阿方切實履行承諾，採取有效措施，堅決打擊包括「東伊運」在內的一切恐怖勢力。中方讚賞並歡迎阿國積極參與共建「一帶一路」，願推動中巴經濟走廊向阿富汗延伸，複製更多成功經驗。

汪文斌說明，王毅在會談表示，中阿是山水相連的友好鄰邦，兩國有著上千年交往的歷史，中國尊重阿富汗獨立主權和領土完整，尊重阿富汗人民作出的自主選擇，尊重阿富汗的宗教信仰和民族習慣。中方從不干涉阿內政，從不謀求任何私利，從不尋求所謂勢力範圍。正如阿富汗朋友所常說的那樣，中國是唯一沒有傷害過阿富汗的大國。中方願賡續兩國人民的傳統友誼，在和平共處五項原則的基礎上，同阿富汗發展正常友好的鄰國關係，助力阿實現真正獨立自主和自主發展，把阿富汗的前途命運掌握在自己手中，希望阿臨時政府包容建政、穩健施政，繼續朝著阿符合阿人民利益和國際社會期待的方向做出積極努力。

王毅強調，「東伊運」是被聯合國安理會列名和中國政府依法認定的恐怖組織，希望阿方切實履行承諾，採取有效措施，堅決打擊包括「東伊運」在內的一切恐怖勢力。

阿方歡迎王毅等中國代表團訪阿，表示這是阿方接待的最重要高級代表團，將進一步增進阿中歷史悠久的友好關係，阿方感謝中方為阿方提供寶貴幫助，特別是雪中送炭，為阿人民提供急需的越冬人道物資。

阿方強調，阿塔是負責任的政府，願向中國和全世界重申，絕不允許任何恐怖分子在阿活動，絕不允許任何人、任何機構利用阿領土採取針對別國的行動，更不允許任何勢力從事破壞中國的行動。阿方重視中方安全關切，將採取切實強有力舉措實現阿全境安全，並為維護地區安全作出貢獻。

阿方高度讚賞中國駐阿使館一直在阿堅守，這充分體現了阿中之間強有力的聯繫。阿方珍視同中方的友誼，讚賞中方在阿富汗人民最困難時伸出援手，特別是提供抗疫支援和迫切需要的人道主義援助。阿願發揮獨特的地域優勢，更充分參與共建「一帶一路」，成為地區互聯互通的橋樑。

王毅表示，中方願在尊重主權前提下，本著注重改善和提高民生，注重提升自主發展能力，注重實際效果，不開空頭支票的原則，從而有序開展互利合作，助力阿將資源優勢轉化為發展優勢。中方讚賞並歡迎阿積極參與共建「一帶一路」，願推動中巴經濟走廊向阿富汗延伸，複製更多成功經驗，使地處「亞洲之心」的阿富汗成為地區互聯互通的紐帶橋梁。