蔡英文總統今偕同賴清德副總統接見「2021年中華職棒總冠軍中信兄弟」，總統致詞時打趣說，「原本想說黃衫軍應該穿黃色來，我們還在想說要穿什麼好，沒想到穿西裝打領帶，讓我有點失望」。立刻引來全場大笑。

總統也幽默介紹與會來賓說，「大家都看到我們這個帥哥，賴清德副總統」；隨後看了中華職業棒球大聯盟會長立委蔡其昌一下說，「也算是帥哥蔡其昌」；最後介紹是「超級大帥哥中國信託慈善基金會董事長辜仲諒」。

總統說，中信兄弟是她接見過的第三支職棒總冠軍隊伍，「這次終於等到你們啦」！這也說明了臺灣職棒的競爭確實很激烈。去年她曾出席第一場「臺灣大賽」，當時就感受到「黃衫軍」的團結和氣勢，果然，最後四連勝，拿下睽違11年的總冠軍。

總統並恭喜「助總」林威助總教練，第一年帶隊就順利拿下總冠軍。聽說林總教練帶隊嚴謹，非常要求態度，所以有「舉頭三尺有威助」的稱號。稍後她也將聆聽林總教練說明領導團隊的心得。

總統指出，期待新的球季，大家可以繼續落實防疫，讓球員能放心打球，球迷也可以安心看球。

總統表示，球界和企業界這麼努力，執政團隊當然也不能漏氣。去年底《運動產業發展條例》完成了修法，企業支持職業運動，將享有更高的減稅優惠，來增加企業投入運動產業的意願。此外也放寬各級政府和公營事業，投資職業運動的條件。

總統說，她相信所有球迷這幾年也都很關心「棒球三支箭」政策的進度。現在職棒第六隊—台鋼集團已經遞交加盟意向書。聯盟也推動二軍與業餘的交流賽，增加賽事的交流；硬體的部分，新竹市立棒球場的重建，也在全力以赴進行，預計7月就會啟用，趕上今年下半球季。今年職棒球季即將在4月2日正式開打，希望大家可以踴躍進場看球，一起支持職棒。

其他球隊的球迷，稱呼中信球迷為「爪爪」。總統說，今天在「眾爪之中，有一位『喵喵』」，就是「資深獅迷」賴清德副總統。

賴清德致詞時表示，他非常榮幸今天可以陪同總統在總統府歡迎2021年中華職棒總冠軍中信兄弟球隊，並親自向大家道聲恭喜。雖然他是獅迷，但仍要向大家表達最由衷的恭喜。

副總統說，今天也非常高興看到了林威助總教練，他過去一直關注林威助在日本打擊的情況，就像他現在關注王柏融及吳念庭一樣。因此，之前看到林威助打全壘打、長打，甚至是安打，都會讓他一整天很開心。當然他更高興林威助回到臺灣擔任教練的工作，在中信兄弟隊擔任總教練的第一年就拿到總冠軍，「助總」的調兵遣將有如神助，攻城掠地都能夠成功，令人非常欽佩。

副總統提到，由王威晨隊長領軍的球員們，大家都將士用命，而且每場球都表現的非常精彩，留給球迷非常棒的回憶，他除了表達感謝之意，也祝福球隊今年能夠有非常精采的表現。

賴清德最後還是不忘幽默說，「就內心來講，最強球隊就是統一獅，只要統一傷兵不太多」；「我今天很尷尬，陪同總統來見大家」。

蔡其昌致詞則說，賴副總統不要尷尬，去年他也是陪統一在這裡，「比賽就是要有這種氣氛，像賴副總統這樣來嗆聲一下，比賽比較好看」。