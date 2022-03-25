頭份市長羅雪珠25日贈送兒童節禮物給全市國小學童。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

兒童節即將屆臨，身為祖母的頭份市長羅雪珠最是疼愛小朋友，特別在兒童節前贈送給全市各國小、幼兒園學童們兒童節禮物，今年贈送的禮物是輕巧後背包，羅雪珠也預祝小朋友們兒童節快樂。

頭份市國小學童約7千3百人，公私立幼兒園約3千2百人，兒童節即將到來，今年市公所特別準備輕巧後背包當做兒童節禮物，非常實用，外出時可攜帶隨身小物品，兩側網袋可放置水瓶、雨傘，並有可愛的小吊牌，可以填寫學校名稱、班級、姓名，避免遺失後無法歸還。

頭份市長羅雪珠表示，兒童節是小朋友們期待開心的日子，她預祝福每位小朋友健康成長、快樂學習，今年市公所除了發送兒童節禮物，並安排在26日星期六晚上7點，邀請小青蛙劇團在市公所中山堂演出「小木偶奇遇記」提前歡慶兒童節，陪伴孩子們度過快樂的假日。

另外，市公所每年也辦理不同型態的兒童活動，例如全國客家日親子活動、暑期兒童夏令營，夏日藝文展演等活動，讓兒童們有著充實快樂的體驗生活。