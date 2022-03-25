國民黨台中市黨部主委林敏霖25日表示，本屆台中市議員有32個席次，預計提名35到36席，除保障現任優先，也鼓勵新人參政，力拚席次過半。（盧金足攝）

國民黨台中市黨部25日公告台中市議員選舉參選人第1梯次提名登記，領表時間自26日起至27日止，第2梯次訂於4月初，市黨部主委林敏霖表示，本屆台中市議員有32席席次，預計提名35到36席，保障現任優先也鼓勵新人參政，超出提名名額選區，如協調不成將採全民調，力拚席次過半，固守議會正副議長選情。

林敏霖表示，台中市共有17個選區，其中3個區是原住民選區，下屆市議員參選人預計提名35到36席，第1梯次提名登記有9個選區，領表時間自26日起至27日止，第2梯次有5個選區，預計在4月上旬舉行提名登記。

台中市議員本屆65席，國民黨有32席，民進黨26席，親民黨1席，無黨籍6席，林敏霖指出，「N＋1」提名方式，包括現任者加上新人，因應勝選與釋出空間給新人規畫，有的選區以現任者優先，有的選區評估包括甲安埔選、東南等選區有機會再增加參選名額。

「國民黨不只力拚過半，還有機會要搶下35到36席議員席次」，林敏霖強調，有的選區如果登記超出名額，先進行協調或進行全民調，議員席次除了國民黨席次，加上無黨籍與國民黨友好的議員，確保議長龍頭寶座。

市黨部表示，黨員領表應繳納領表登記費5萬元，領表登記費不予退還，領表人與登記人須同一人，領表與登記須同一選舉區。

黨員辦理領表，未領表者不得辦理提名登記，辦理提名登記，以1個選舉區為限，如登記2個以上選舉區者，登記屬無效。