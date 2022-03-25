由韓國Kakao Games和LionHeart Studio攜手合作的「年度最夯跨平台MMORPG大作」《奧丁：神叛》，先前於3月16日（三）盛大舉辦媒體記者會（Media Showcase)公開玩家期待已久的上市日期後，為滿足眾多玩家們的期待，更於本日宣布：3月 28日（一）將開放跨平台搶先下載！與此同時，自今年1月13日啟動事前預約以來，引起超乎預期的關注與期待，此盛況也同樣反映在事前預約人數上，隨著28日開放跨平台下載的同時，事前預約也將告一段落。Kakao Games表示：希望還沒能參與事前預約的玩家們，趕快進行事前預約，千萬別錯過能獲得各樣特別獎勵的機會！

官方於3月 28日（一）開放搶先下載《奧丁：神叛》，讓玩家們能以最快的速度進入這個以北歐神話為世界觀的超自由開放世界，立即體驗神話的開始。

App Store、Google Play以及PC 跨平台搶先下載！

玩家可於3月28日（一）台灣當地時間中午12點起，透過雙平台（App Store、Google Play）以及官方網站（PC版本）進行跨平台的事前下載安裝與完成數據更新，即可於3月29日（二）正式上線當天，無需再花時間等待，便能立即踏入《奧丁：神叛》神秘的北歐世界，正式展開屬於玩家自己的征服神之旅。

《奧丁：神叛》3/28跨平台搶先開放下載！將推出「巴哈姆特」聯名活動！

《Kakao Games x 奧丁：神叛 x 巴哈姆特》：不敗神話之戰！

繼16日上市記者會（Media Showcase）圓滿成功後，官方也正式公佈：28日將同步於「巴哈姆特：電玩瘋」進行《奧丁：神叛》「不敗神話之戰！」節目直播！除了會由經驗豐富的安娜李主持，也特別邀請4位知名Youtuber：陳零九、蕾菈、孫沁岳以及林襄作為小隊長，搭配20位人氣遊戲實況主於節目內進行遊戲PK，並有實力派賽評Rex與虧皮Krapy在現場進行零時差賽況播報，可想而知到時現場氣氛將被炒熱至巔峰。

此外，為慶祝遊戲即將上市，將於29日同步釋出由「Kakao Games x 奧丁：神叛 x 巴哈姆特」三方聯名推出的線上獨家活動。玩家只要完成「巴哈大調查」問卷活動，以及在為期十二天的「每日簽到」活動中達成指定日期的簽到後，即可獲得各項虛寶好禮與勇者造型！

《奧丁：神叛》「不敗神話之戰！」預計將於3月28日（一）晚上時間7點於「巴哈姆特：電玩瘋」平台上進行直播，快來應援你喜歡的Youtuber以及遊戲實況主吧！

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