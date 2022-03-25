昨(24)日國軍桃園醫院才在花蓮舉辦「精準醫療巡迴講座」，希望透過基因檢測，找出有猝死風險疑慮的國軍兄弟，當天下午就有一名陸軍張姓士官長於陸軍專校進行體適能鑑測時，突然身體不適昏迷，送往國軍桃園醫院裝設葉克膜急救後，今(25)日上午仍宣告不治。

國軍桃園總醫院於昨(24)日在花蓮舉辦「精準醫療巡迴講座」，其為更能有效找出國軍中具有心肌病變高風險族群，進一步找出尚未發病，但有猝死風險的國軍人員，有助於國軍弟兄透過基因檢測，預知風險避免猝死。

豈料，新北某陸軍一名張姓士官長，昨(24)日實施體能鑑測，下午5時許身體不適，鑑測中心趕緊派遣救護車到場實施急救，20分鐘後送達國軍桃園總醫院急救，經急診室醫師初步診斷後，立即裝設葉克膜搶救，今日上午拔管宣告不治。

陸軍後勤指揮部對張姓士官長一事表達哀痛及不捨，後續將協助家屬辦理治喪事宜。