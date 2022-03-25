中國大陸外交部發言人汪文斌25日主持例行記者會。針對北約峰會發表聯合聲明，呼籲中國在內所有國家維護國際秩序，包括《聯合國憲章》中的維護主權和領土完整原則，避免給予俄戰爭行為任何支持及幫助俄規避制裁。汪文斌表示，中方在烏克蘭問題上，始終從事情本身的是非曲直出發，為緩和局勢，化解危機，重建和平而努力。歐洲各國應當努力構建均衡、有效、可持續的地區安全架構，而不是重畫東西對抗的分界線。美國和北約應當同俄羅斯開展對話，而不是再打一場新冷戰。

汪文斌指出，中方一貫主張和平是最珍貴的，當務之急是停火止戰，而對話談判是最現實可行的方式，國際社會應當鼓勵俄烏雙方談下去，而不是打下去。衝突延續升級只會造成更大傷亡，不符合任何一方利益。不斷升級制裁只會使少數人獲益，遭殃的是廣大老百姓。

汪文斌強調，中方一貫主張安全是不可分割的，搞集團對抗，謀求絕對安全，恰恰會導致最不安全的後果。烏克蘭應當成為東西方溝通的橋梁，而不應當成為大國博弈的前沿。歐洲各國應當努力構建均衡、有效、可持續的地區安全架構，而不是重畫東西對抗的分界線。美國和北約應當同俄羅斯開展對話，而不是再打一場新冷戰。

中方一貫主張處理國際關係不應有雙重標準，烏克蘭的主權安全應當得到維護，俄羅斯的合理安全關切同樣應當得到尊重，歐洲的和平穩定值得捍衛，其他國家的和平穩定同樣值得守護，不能一邊聲稱反對戰爭，一邊又四處發動戰爭，一邊聲稱維護和平，一邊肆意破壞和平。

中方在烏克蘭問題上發揮的是建設性作用，中方主持的是公道，謀求的是和平，著眼的是長遠。中方支援對話談判，積極向烏克蘭和其他受影響的國家提供人道主義援助，願同國際社會一道推動烏克蘭危機盡快得到政治解決。中方呼籲相關各方保持冷靜克制，展現政治意願，讓理智戰勝情緒，讓遠見戰勝短視，讓共同利益戰勝個別私利，早日停火止戰，避免平民傷亡，防止更大規模人道危機，共同致力於歐洲和世界的長治久安。

汪文斌指出，中方立場同大多數國家的願望相一致，中方反對針對中方的無端指責和猜忌，更不接受任何施壓與脅迫，時間將會證明中方的主張是站在歷史正確的一邊。