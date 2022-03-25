縣長徐榛蔚、副縣長顏新章、農會理事長張素華等人推薦花蓮梅子，並親自釀製梅子酒。（王志偉攝）

現場也進行梅子創作料理，結合創新巧思、口味獨特。（王志偉攝）

又到了東部青梅產季，花蓮富里鄉因土地肥沃，所種植的青梅品質極佳，富里鄉農會在約1個月的產季中，推出農遊梅子體驗，讓遊客走入梅園，親手採摘，品嚐季節限定的梅子風味料理，還可親自釀造梅醋、梅酒，推廣在地的梅子文化。

每年3月下旬及4月間為東部青梅盛產期，而梅園大多位於花東縱谷兩側山脈一帶，生長環境自然潔淨。花蓮縣青梅種植面積70.33公頃，產量135公噸，富里鄉64.59公頃，占91.84％，幾乎都採有機種植，為推廣梅子產業，鄉農會每年配合花蓮縣府及農糧署東區分署，辦理一系列農事體驗。

為迎接梅子季，縣長徐榛蔚、副縣長顏新章、東區分署長徐煇妃、縣議員徐雪玉等人今天在縣府推薦花蓮梅子，現場還搬來幾顆梅子樹，親臨感受手採梅的樂趣。

富里鄉農會總幹事張素華說，今年雨水多，梅子產量好、個頭大，是豐收的一季，目前手採梅每公斤約50至60元，而竿採梅部分也協助梅農與蜜餞工廠簽定保價收購，每公斤20元。張素華介紹，富里鄉農會推出「富里山遊春宴」採梅體驗，邀民眾走入永豐或羅山梅園，體驗手採梅，並有脆梅、梅子釀、梅醋、梅酒體驗4擇1，並有富麗便當、羅山有機村和稻草藝術季參觀等，每人1500元，個人預約可上網 https://fulifa.pse.is/3y6thy ，團體專線（03）8821705，還可預約季節限定梅子風味餐。

她說，新冠疫情還未停歇，到農村享受大自然非常療癒，若無法親來梅園，也可訂購手採梅，宅配到家自行加工，釀一壺屬於自己味道的梅酒。不忘提醒，現在的青梅適合做脆梅，若喜歡梅酒，清明節過後較適合。

現場也進行梅子創作料理，結合創新巧思、口味獨特，徐榛蔚、張素華等人還手作梅酒，紀錄封甕時間，相約待夏天金針花盛開之際，一同啟封品嘗。

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