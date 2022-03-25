長榮航空空服員2019年6月20日發動罷工，長榮資方對桃園市空服員職業工會要求「增設勞工董事」一事，認為依法不屬於調解事項，工會卻列入罷工爭議事項，於是向工會理事長與全體理監事等幹部提起損害賠償告訴，求償罷工期間每日營業損失金額3400萬元，台北地院25日判決長榮敗訴審結。可上訴。

長榮航空曾表示，是否增設勞工董事一事屬股東會職權，非公司單方面可以決定，且增設勞工董事的訴求與造成罷工的勞資爭議無關，也就是如工資、工時等勞動條件，因此主張工會發動罷工屬違法行為，求償金額則以長榮在尼莎颱風期間估算的每日損失金額3400萬元作為基礎。

但長榮航空對工會提告求償的動作，當時就被勞動部認定為影響罷工的不當勞動行為，要求長榮在官網公告不當勞動裁決書。長榮不服提告，台北高等行政法院2021年3月也認為勞動部原處分不違法，判決長榮敗訴。

從當時裁決理由可見，勞動部認為長榮航空捨棄其他手段不用，直接提起鉅額民事求償，明顯意圖給予罷工者壓力及打壓工會。且罷工如何計算實際損失、航班取消狀況如何估算，是否可跟颱風天無法起降的情況類比，都有存疑，因此被裁決委員認為具備不當勞動行為動機。