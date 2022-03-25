火災初期物流員工依照自衛消防編組任務通報、滅火、避難疏散及救護等應變措施。（陳夢茹攝）

桃園工廠大火頻傳，消防局25日選於八德區好食在低溫物流中心辦理搶救演練，消防局長謝呂泉指出，市內佔地2萬平方公尺以上的倉儲有76家，倉儲內部空間大，現行法規卻沒有硬性要求設置防火隔間，這對防災來說是很致命的打擊，已向中央建議修法。

家樂福物流中心、美福倉儲陸續發生大火，市長鄭文燦指示各局處成立「大型倉儲防災輔導專案小組」，清查轄內大型倉儲運作情形，針對這類場所進行防救災措施體檢，同時提醒業者加強防災設計及員工應變訓練，並輔導場所自主風險管理評估，負起應有的企業責任。

消防局於25日在八德區好食在低溫物流中心，模擬低溫倉儲因溫控設備異常釀火災。火災初期物流員工依照自衛消防編組任務通報、滅火、避難疏散及救護等應變措施，待消防人員到場後，先了解倉儲起火情形、存放物質及員工受困，佈署水線及導光索入室搶救。由於低溫倉儲因保溫需求結構較為特殊，火勢熄滅後更調度聯勝營造大鋼牙支援模擬拆除倉儲庫板，以利火場排煙及殘火處理。

好食在低溫物流中心董事長王東旭致詞。（陳夢茹攝）

謝呂泉表示，美福倉儲業者承諾20天內把現場清理乾淨，消防人員也會在一旁做安全戒備，他點出，倉儲屬於封閉空間，內部一但發生火災，明火不大但濃煙很多，搶救過程中必須先破壞外牆，讓濃煙可以排除，消防同仁才有辦法進行搶救工作。

「實業公司興盛但法規卻跟不上！」謝呂泉說，市內佔地2萬平方公尺以上的倉儲物流公司有76家，現行法規沒有硬性要求設置防火隔間，這對防災來說是很致命的打擊，已向中央建議修法。

消防局第一救護大隊大隊長賴志忠補充，消防局近期針對轄內大型倉儲執行專案檢查，舉例來說會例查核滅火器的使用期限、壓力表，室內外消防栓射水壓力是否正常，場所內有灑水設備者則會檢查是否可以正常啟動。