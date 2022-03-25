秦剛近日在華盛頓接受鳳凰衛視專訪。(鳳凰衛視)

北京冬奧前，中俄領導人習近平與普丁會面，北京稱中俄關係上不封頂，沒有禁區。至今，俄烏戰爭爆發後，中國駐美大使近日則有修正說法稱「中俄之間合作沒有禁區，但是也是有底線的」「這個底線就是《聯合國憲章》的宗旨和原則，是公認的國際法和國際關係的基本準則。」

秦剛近日在華盛頓接受鳳凰衛視專訪表示，中俄之間有著廣泛的共同利益，互為最大鄰國，各個領域的交往十分密切。中俄之間的這種關係，不應被視為解決烏克蘭危機的一個累贅、一個麻煩，而應被當作一種資源與機遇。

但他認為，如果一味要求中國按照美國和西方的方式來處理問題，或使中國失去獨特的資源，也無助於勸和促談，甚至適得其反。

對於美國警告，中方若在俄烏衝突中援助俄羅斯，將面臨後果，秦剛表示美方的威脅也好，施壓也好，中方是絕不接受的。他強調，中俄之間有正常的經貿、能源和往來，兩國人民之間的友好交往也非常密切，希望並要求，中俄正常交往與合作不能受到影響。

他表示，不希望制裁發生，「但是如果真的強加給我們，我們也要做出堅決有力的回應，來維護我們正當的權益」。秦剛重申，中國反對戰爭，不希望看到烏克蘭發展到今天這樣的悲劇，主張以和平的手段，解決國與國之間的爭端。

對於今日烏克蘭明日台灣的說法，秦剛重申，台灣問題跟烏克蘭問題完全是兩碼事，台灣問題是中國的內政，而烏克蘭危機是烏克蘭和俄羅斯兩個主權國家之間的矛盾和衝突，所以兩者有著截然不同的性質，不能夠相提並論。

他強調，俄烏衝突對世界任何一方都沒有好處。目前中國最重要的任務是實現第二個百年奮鬥目標，需要和平穩定的外部環境，中國需要集中精力促進國內經濟和社會發展，滿足人民群眾對美好生活的需要。