年底高雄市議員選舉，民進黨提名初選登記25日截止，11選區老將新秀共47人登記，爭取35個初選名額，市黨部表示，將彙整表件送中央依流程於29日前協調，30日審查候選人資格，4月11日至5月底民調，6月8日公告提名名單。

民進黨高巿黨部指出，總計11個選區（不含原住民）共47人完成初選登記，現任25名高雄市議員有24人登記尋求連任，僅有第10選區前鎮小港的林宛蓉未辦理登記。此外，應選與登記初選人數同額的選區有第2、第4、第5選區。

各選區登記參選人：

第1選區（大旗美應選3席提名2席）：李庭慧、劉金松、林富寶、林慧欣、蒙勝南。

第2選區（茄萣等5區應選3席提名2席）：陳明澤、黃明太。

第3選區（岡山等6區應選5席提名3席）：林志誠、陳慶鴻、高閔琳、黃秋媖、李有財。

第4選區（左營及楠梓區應選9席提名4席含1婦女保障）：黃偵琳、李雅慧、李柏毅、黃文志。

第5選區（仁武等4區應選5席提名4席含1婦女保障）：黃飛鳳、邱俊憲、江瑞鴻、張勝富。

第6選區（鼓山等3區應選4席提名2席）：張峻榕、李喬如、簡煥宗。

第7選區（三民區應選8席提名4席含1婦女保障）：鄭孟洳、王浩宇、康裕成、何權峰、林武忠、蔡佳庭。

第8選區（苓雅等3區應選5席提名3席含1婦女保障）：鄧巧佩、湯詠瑜、黃文益、郭建盟

第9選區（鳳山區應選8席提名4席含1婦女保障）：林智鴻、張漢忠、陳慧文、蘇致榮、許易鼎。

第10選區（前鎮、小港區應選8席提名4席含1婦女保障）：黃雍琇、余宗熹、陳致中、黃彥毓、鄭光峰。

第11選區（大寮、林園區應選4席提名3席含1婦女保障）：李雨庭、韓賜村、蔡昌達、洪村銘。