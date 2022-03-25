不斷更新》瞄準俄羅斯「命根子」 美歐最新協議出爐 17:212022/03/25 中時新聞網 蘇尹崧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國宣布將於今年底前，向歐盟國家額外提供至少150億立方公尺的液化天然氣。圖為英國液化天然氣工廠。（示意圖／路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「英國廣播公司」（BBC）25日報導，為因應俄羅斯入侵烏克蘭，美國與歐盟已宣布一項重大協議，前者將於今年底前，向歐盟國家額外提供至少150億立方公尺的液化天然氣（LNG）。 由於歐洲嚴重依賴俄羅斯天然氣供應，在獲美國支援下，將有助於加強其抵抗俄羅斯的經濟反擊，確保能維持現有制裁、增加對俄羅斯的壓力。 不斷更新》拜登將赴波蘭邊境 澤倫斯基痛批歐盟制裁太慢 制裁來襲 俄石油、天然氣業吹寒風 #烏克蘭 #俄羅斯 #俄烏戰爭 #天然氣 #歐盟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 普丁計畫8年漏算這點？烏克蘭31萬神祕大軍嗆：讓俄回石器時代 15:262022/03/25 財經 拜登赴歐促孤立俄羅斯 推動盟友示警北京別站錯邊 06:022022/03/25 國際 影》消失12天被普丁懲處？俄防長現身了 但有3怪事 12:212022/03/25 國際 歐美狂送軍火給烏克蘭 陳揮文「這句話」一出驚呆丹申廣 14:342022/03/25 政治 《國際經濟》遠離「俄」夢 中國資金大逃亡 14:582022/03/25 財經 阻中助俄 美劃３條紅線 04:102022/03/25 財經要聞 《國際產業》歐盟敲定「數位市場法」 蘋果、谷歌等美國巨頭剉咧等 11:482022/03/25 財經 求求北約給1％！烏克蘭超想要這些武器 13:562022/03/25 軍事 海納百川》北京促使俄烏和談的可能性（季霆剛） 12:352022/03/25 海納百川 這大咖曝拜習通話內幕 「驚悚8字」讓一票網友全嚇歪 10:122022/03/25 政治 普丁出手？俄資銀行突關門 歐央行急調查880億現金流向 10:252022/03/25 財經 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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