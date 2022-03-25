「英國廣播公司」（BBC）25日報導，為因應俄羅斯入侵烏克蘭，美國與歐盟已宣布一項重大協議，前者將於今年底前，向歐盟國家額外提供至少150億立方公尺的液化天然氣（LNG）。

由於歐洲嚴重依賴俄羅斯天然氣供應，在獲美國支援下，將有助於加強其抵抗俄羅斯的經濟反擊，確保能維持現有制裁、增加對俄羅斯的壓力。