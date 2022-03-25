十銓(4967)周五盤後在證交所召開重大訊息說明記者會，十銓財會處長彭大維表示，公司為考量未來整體營運暨財務結構規劃，並提升股東投資報酬率，以及公司每股獲利能力，擬辦理現金減資，退回股東股款，辦理現金減資金額為新台幣3億663萬7240元，消除股份3066萬3724股，以公司目前已發行股份總數為普通股1億221萬2411股，預計減資比率為30%，即每股退還現金3元，每千股換發約700股，減資後股東股為7154萬8687股，每股面額10元，共計新台幣7億1548萬6870元，為減資後實收資本額，實際減資比率以減資換發股票基準日之已發行總股票計算。

本次現金減資視股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事長另訂減資基準日與減資換發股票基準日等相關事宜。

本次現金減資基準日前，如因公司股份發生變動，致影響流通在外股份數量，而需調整減資比率與每股退還金額，或本減資案如因法令修訂、主管機關核示，或為因應其他客觀環境變動而需修正，擬請股東會授權董事長處理之。

據統計，今年來至今，共有11家上市公司宣布將現金減資，幅度從5-60%不等，當中現金減資遠大於配息，例如中環(2323)、好樂迪(9943)、美隆電(2477)等，但也有公司去年獲利創佳績，配息遠高於現金減資退還，如長榮(2603)、國巨(2327)等。而以長榮(2603)造成股價波動最受關注。

投資專家說明，過去現金減資市場整體以正向評價，代表公司現金減資退還股東可免稅，有助大股東節稅之用，同時股本瘦身後，有助提升每股獲利(EPS)能力，改善財務結構，同時若配合產業發展前景不看淡，現金減資除息下來後，若有機會填息，對股東也有利。