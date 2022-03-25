彰銀(2801)今（25）日召開線上法說，隨著2021年營運回升、稅前淨利重返百億關卡，看好2022年營運在升息趨勢下可望維持良好表現，淨利差及存放利差均可望提升，將透過5大主軸積極掌握升息契機，衝刺利息及手續費淨收益，帶動獲利表現持續回升。

彰銀2021年合併淨收益286.85億元、年增5.01％，受惠備呆提存年減達36.75％，使稅前淨利101.2億元、年增達21.78％，重返百億水準，稅後淨利88.03億元、年增達25.04％，每股盈餘（EPS）0.84元，自前年的近11年低點顯著回升。

彰銀表示，受惠疫情控制穩定、政府推出振興措施、外貿出口增加及民間投資熱潮，去年國內景氣逐漸熱絡，帶動彰銀放款量1.55兆元、年增4.85％，其中企金年增3.94％、個金年增14.14％。存款2.03兆元、年增達13.31％，其中台、外幣活存分別年增12.03％、19.43％。

彰銀去年利息淨收益204.65億元、年增6.92％，手續費淨收益45.54億元、年增0.59％，投資收益32.59億元、小減1.27％。資產品質明顯改善，逾放率自0.38％降至0.33％，覆蓋率自334.66％提升至386.9％，資產報酬率（ROA）0.36％、股東權益報酬率（ROE）5.23％。

展望2022年，彰銀認為當前病毒不斷變異及地緣政治風險、缺工瓶頸、供應鏈斷層及通貨膨脹未獲緩解等因素，使國際經濟仍面臨諸多變數。台灣疫情相對控制穩定，加上商品出口穩定及內需消費回溫，皆使國內景氣持續熱絡。

彰銀表示，面對變動將審慎因應，業務推展將積極擴增中小企業放款，調整放款客群結構，並提供資金協助各項產業轉型升級，帶動銀行放款動能、提升獲利。此外，積極將ESG與核心授信業務結合，並繼續擴大財富管理規模，以滿足客戶多樣投資需求，爭取提高手收。

彰銀去年淨利差（NIM）自0.88％略升至0.89％、存放利差自1.15％升至1.2％。展望今年，隨著美國聯準會及台灣央行相繼升息1碼，預期今年存放利差可增加0.07～0.08個百分點，淨利差亦可望提升，未來將持續觀察升息次數與幅度，機動調整。

海外業務推展上，彰銀去年審慎控管風險，放款規模年減13％，境外獲利年減2.85％，今年將著重資產品質與獲利均衡發展。同時，將透過行舍更新，加速建置雙語分行，響應友善金融政策增設視障語音ATM，以實際行動持續推動永續金融。

此外，彰銀將持續精進公司治理效能、社會關懷回饋及環境行動作為，加強企業永續韌性，並在營運發展同時兼顧「經濟成長」、「社會進步」與「環境保護」等三大面向以呼應聯合國SDGs發展目標，秉持誠信企業價值及永續經營理念，穩步向前。