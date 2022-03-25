竹南警分局大山所員警將迷途老翁帶回派出所保護。（竹南警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南警分局大山所員警將迷途老翁帶回派出所保護，並給予電暖器保暖。（竹南警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

家住桃園的8旬老翁，日前獨自從觀音鄉住處騎機車外出，準備赴桃園高鐵站搭乘高鐵南下高雄，不料，老翁出門後不久就迷路，一路往南騎到苗栗縣後龍鎮時，機車竟然拋錨，老翁只得待在路邊休息待救，竹南警分局大山所員警獲報到場關切，得知老翁受困，隨將老翁帶回派出所保護，並提供泡麵果腹，通知家人前來接回。

大山所警員莊銘坤、葉裕豪日前接獲民眾報案指稱，轄內出現一名迷途老人需要警方協助，員警立即趕赴現場後發現，係1名8旬老翁於當天晚間7時許，自桃園市觀音區住處騎乘機車出門，要前往桃園高鐵站搭高鐵南下高雄，但因路況不熟，竟一路往南騎到苗栗縣後龍鎮，又遇到機車故障拋錨，只好在路邊休息。

幸好有熱心民眾途經發現老翁不知所措，才打電話向警方求助，由於當時氣侯寒冷又下雨，員警趕緊將老翁載回大山所休息，提供電暖扇為老翁保暖，見老翁還未用餐，隨即提供泡麵及飲水供老翁果腹，並協助通知家人報平安，員警積極關懷與協助，令老翁感動不已。

據老翁家人表示，自當晚老翁離家失去音訊，四處尋未獲下，已向警方報失蹤，家人都忐忑不安，無法入眠，直到大山所員警傳來老翁安全消息，家人才鬆了1口氣，立刻開車趕到大山所將老翁接回家，否則讓老翁獨自在外挨餓受凍，後果不堪設想，家人除感謝警方協助外，以後會更加留意老翁安全。