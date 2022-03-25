台中隱形冠軍企業多、高齡、身障者也多，信託需求高，律師與信託業跨業合作鎖定信託大商機！信託公會理事長雷仲達25日表示，在高齡社會趨勢下，尤其對大台中地區深藏不露的隱形冠軍企業來說，無論對企業主個人或是家族企業，相信家族信託、安養信託規劃的需求將愈見普遍。這多律師也注意到此塊商機，此次信託公會與全國律師聯合會至台中共同的舉辦「信託業與律師業合作與展望」座談會也是一開放報名就額滿。

信託公會指出，首場信託公會與全國律師聯合會合力，促成信託業與律師業合作商機的研討會，首場於3月21日在台北展開，第二場3月25日在台中舉行。兩場研討會一開放報名即秒殺額滿，顯見大家對這兩場研討會的期待。

雷仲達表示，不管是家族信託、安養信託，銀行均需與律師合作，所以此次特別舉辦座談會讓信託業與律師代表們針對「家族信託」、「安養信託」業務就現行法制或實務上碰到的問題或疑義共同討論，再就雙方可如何合作使業務推動更為順暢，讓大家對客戶的服務均能提升，也藉以促進家族信託與安養信託之發展。

三信銀行董事長廖松岳表示，中部地區有數萬家中小型企業，其中有製造、機械、精密科技、五金配組件等行業，形成產業供應鏈，這些企業的第一代，都可能有「家族信託」的需求。

廖松岳進一步指出，據統計，截至2021年底止，台中市65歲以上的老人人口數，已經突破40萬人，達85歲以上的長壽超高齡長者，也高達3萬7千多人，再加上台中市的身心障礙人口，也有近13萬人。這些族群，都有「安養信託」的需求。三信銀行立足台中超過百年，長期深耕社會，期許自己是「最被大眾需要的銀行」。未來，希望大家可以一起攜手合作，服務中部地區的家族企業，與家中有老人或身心障礙成員的家庭。

信託公會秘書長呂蕙容進一步提到，家族信託涉及個人企業股權移轉與管理，現信託業均有實際承作案例，不過信託業代表也都不約而同提到幾項實務上問題，因此若能與律師合作，相信應能為台灣企業提升家族信託服務的深度。此外在安養信託議題上，律師代表提到企業主個人因患有失智引發家人爭產鬧出家變的社會事件，若能由律師與信託業合作，大家一起討論為企業主找出可行的信託規劃，也是未來信託業與律師合作的契機。