本屆威尼斯國際美術雙年展台灣館，經歷臨時因參展藝術家撒古流．巴瓦瓦隆疑涉妨害性自主事件而終止合作，25日台北市立美術館（北美館）館長王俊傑宣告，展覽計畫將以《不可能的夢》為題，改為文獻展示與國際論壇並進的形式參展。

「在很緊急尷尬，剛好碰到農曆新年期間的時間點，館方與委員會在1個月內便決定不可能再推單一藝術家而改為論壇和文獻展。」王俊傑指出，「國際論壇」仍由菲律賓資深策展人派崔克．佛洛雷斯擔任總召集人，協同台灣的策展人徐文瑞、跨領域藝術家吳瑪悧一同參與，邀請國內外學者、藝術家，以詮壇方式從各面向思考威尼斯雙年展中的台灣館。

王俊傑指出，因應疫情近年線上論壇也成為國際學術圈的常態交流方式，但歷年台灣館所在的威尼斯普里奇歐尼宮邸是否就關上大門？王俊傑表示，館方遂以「文獻展示」呼應論壇，將台灣館參展13屆以來的內部、外部所面對、反應的政治、歷史、社會背景，以及參展藝術家作品整合呈現，反思歷年台灣館調整的軌跡。「讓大家認識台灣館在國際藝術社群中的位置，並與論壇對話」。

以「不可能的夢」呼應雙年展「The Milk of Dreams」主題，王俊傑表示，以「不可能」指「尚未成為可能」而追尋更美好的人事物，也以此作為台灣館參展以來的展望，「入口就陳列了一張1995年威尼斯雙年展主辦大會邀請台灣館參加第46屆威尼斯雙年展邀請函，也說明台灣曾走過這樣的階段」。

曾參展之作品，另將展示包含姚瑞中《本土佔領行動》、崔廣宇《系統生活捷徑系列-表皮生活圈》、湯皇珍《我去旅行V ／ 一張風景明信片》、蔡明亮《是夢》、陳界仁《帝國邊界》、張乾琦《中國城》（部分）、謝德慶《跳》則以活檔案之姿錯時回返。

與藝術家撒古流因故中止合約，王俊傑表示司法部份仍交由檢調進行調查，北美館目前仍就合約精神，進行所有執行費用的結算。