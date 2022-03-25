高雄銀行於3月24日與高雄市政府合作參加「2022智慧城市展覽」，展現長期在地發展智慧金融的經驗。近年來，隨著在地青年創業的需求與民眾金融交易習慣的改變，高雄銀行推出「減碳交易」與「線上青年貸款服務」，以無邊際的線上服務，重新打造使用者的服務體驗。

「減碳交易」以無紙化的思維打破了原有的紙本作業模式，將傳統的銀行臨櫃作業重新定義，應用層面從開戶到日常交易等。其中，特別應用於2021年的「振興五倍券」及「高雄券」之兌領交易且卓具成效，以有效率且便捷的線上預約服務，來滿足大量的服務需求，達到振興在地經濟，與市民攜手邁向普惠金融與數位智慧城市的願景。

「線上青年貸款服務」則展現了高雄銀行致力以「青創銀行」的品牌形象，融合便利的線上申請管道與親切有溫度的專人服務，打造友善且有效率的創業融資環境，達成支持在地青年創業，如園丁般適時為創業者注入資金養分，使其逐步成長茁壯為發光發熱的大樹，共同帶動高雄經濟成長。

高雄銀行表示，本次參加智慧城市展，期望展現長期深耕在地產業，致力以靈活的策略、先進的思維與時具進的進行數位轉型，彷彿銀行就在民眾身邊，隨時隨地體驗便利且有效率的金融服務。也讓民眾知道銀行業除了辦理金融業務之外，也可以是智慧城市的「隱形助攻手」。

透過逐步優化的經營策略，使高雄銀行去年獲利與資產品質都創歷史最佳紀錄，未來亦將持續站穩腳步，共同推進智慧城市的發展。