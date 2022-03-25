高雄銀行（2836）董事長董瑞斌24日接獲高雄市政府同意辭任法人代表，正式卸下高雄銀董座，並於25日召開臨時常務董事會，由高雄市政府財政局長陳勇勝代理董事長。

高雄銀行新任代理董事長陳勇勝表示，回顧過去在全球受到新型冠狀肺炎疫情，嚴峻的金融市場環境下，高雄銀行在董瑞斌帶領全體同仁的努力下，去年度稅前淨利10.50億元，較109年度8.87億元，增加1.63億元，成長18.37％，獲利與資產品質都創下佳績。

未來在後疫情時期，高雄銀行將以「提高營運績效、穩定資產品質、強化內稽內控、加速數位轉型」四大營運主軸，期能突破現況、破繭而出，挑戰新高銀。在高雄市市長陳其邁團隊積極招商引資，台積電、穩懋、默克等半導體大廠進駐，日商三井、洲際酒店及全聯等企業，相繼宣布投資高雄，高雄銀行作為在地銀行，必定全力以赴。

另在加速「數位化」的趨勢下，高雄銀行已開辦「數位存款帳戶」並推動「減碳交易」等線上化服務，未來高銀將規劃「線上貸款平台」、「政府規費e化」等Fintech數位金融業務，建立高雄市智慧城市金流服務的發展基石。

陳勇勝表示，在市民服務方面，高雄銀行作為「高雄券」兌領窗口，開發全國首創掃碼兌付振興五倍券及高雄券APP一條龍服務；另推出高雄限定最長40年的「首富成家」高雄市民首購優惠房貸專案，減輕年輕人購屋初期的付款壓力；配合市府的青創政策，辦理「青年創業貸款」，扶植新創產業茁壯，並榮獲經濟部頒發「中小企業信用保證融資業務績優金融機構-協助區域發展獎」。

另外，高銀亦訂定贊助運動競技作業準則，提供在地優秀體育選手營養金及退役選手轉任高銀職員等，期許將高雄銀行打造成為「股東、員工及市民三贏」的在地銀行。