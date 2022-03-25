大陸女星迪麗熱巴來自新疆，擁有盛世美顏讓她從一出道就話題不斷，還被譽為「新疆四大美人」之一，無論是戲劇作品或廣告代言，都有相當亮眼的成績，也有大票粉絲支持；近期有路人巧遇在拍戲的迪麗熱巴，身上穿著素色針織衫，沒有太華麗裝扮依舊藏不住女神氣質，衣服太貼也讓超兇好身材現形。

近年來迪麗熱巴積極精進演技，在一部部戲劇作品中，證明自己不是只有漂亮外在，從她源源不絕的影視工作機會，就能看出她已是大陸頂流女星之一；日前有一名網友分享幸運巧遇迪麗熱巴的照片，透露自己被她女神氣場驚豔，女神美貌更是藏不住。

網友巧遇迪麗熱巴在拍戲，樸素穿搭意外讓超兇身材現形。(圖/ 摘自微博)

畫面中迪麗熱巴穿著素色針織衫，下身搭配黑色七分褲，簡約又樸素的穿搭就夠她成為路上最閃亮的焦點，原PO掩飾不住粉絲心，驚呼「明星氣質藏不住，尤其是身材，太傲人了」；原來因為針織衫比較合身，迪麗熱巴超兇上圍全現形，讓人看了不禁臉紅心跳。

照片流出後，許多人又拜倒在迪麗熱巴的美之下，「氣質真好，這麼普通的衣服也穿出了美感」、「迪麗熱巴的身材真好」、「迪麗熱巴辨識度越來越高了，穿樸素的衣服一眼也認得出來是她」。