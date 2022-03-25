打龜號衝了！溪州私人飛行場飆風 百公尺加速震耳欲聾嗨爆

台灣「賽車教父」廖老大與大陸網紅杰尼龜「HG杰爺」約定0到400公尺比賽加速，日前宣布暫訂30日在麗寶賽車場一決高下，不過廖老大今在直播中說麗寶至今仍未提供報價表，怒嗆「麗寶總經理喝醉不爽借」；不過麗寶賽車場回應是廖老大還未提出執行計畫及安全規範書，目前雙方仍未有共識，場地恐破局。

廖老大原本由於0到400公尺加速場地難尋，經過多方尋覓、一波三折，最後選定台中麗寶賽車場，時間暫訂在3月30日，但先前傳出麗寶一日租金為60萬，麗寶表示可用特別專案在協議金額，原以為一切準備就緒，但廖老大今在直播中說麗寶連報價表都沒給，甚至直言「麗寶總經理喝醉不爽借」，疑似場地將破局。

廖老大宣布暫訂30日在麗寶賽車場一決高下，不過他今在直播中說麗寶至今仍未提供報價表，不過麗寶賽車場回應是廖老大還未提出執行計畫及安全規範書。（翻攝照片）

廖老大說，目前只能回到之前測試0-100公尺的彰化溪州順風飛行場試場地，言談中透露滿滿無奈；據三立新聞網報導，麗寶賽車場回應，D2琦玉集團接洽至今從未提出執行計畫及安全規範，任何單位要借場地只要符合安全及使用規範的條件下，皆採開放及歡迎態度。

廖老大紅杰尼龜「HG杰爺」約定比賽0到400公尺誰車速快，杰尼龜最快成績為8.93秒，不過廖老大仔細分析數據，轟這成績根本造假，更放話杰尼龜若能「公開」再跑出一次相同數據，廖老大不但退網，還捐1000萬人民幣給紅十字會。