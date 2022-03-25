BMW酒駕失速撞死女騎士 肇逃連撞兩車 被判過失致死罪

台中大里大智路與喬城路口25日清晨近6時發生自小客、騎士追撞車禍。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

BMW酒駕撞死女騎士後又調頭往市區開，開到東區一處死巷倒車時又撞到兩台車。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

BMW酒駕撞死女騎士後又調頭往市區開，開到東區一處死巷倒車時又撞到兩台車。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中大里大智路與喬城路口25日上午近6點時發生BMW酒駕失速撞飛女騎士慘死車禍，25歲BMW駕駛撞死婦人後，迴轉向東區肇逃，開進死巷倒車又連撞兩車，渾身酒氣的他到案卻都說不記得了，也不知撞到人，警方也在訊後依公共危險罪、過失致死罪將劉嫌移送偵辦。

台中市25日早晨再傳酒駕撞死人肇逃車禍，25歲的劉姓駕駛駕黑色BMW疑似和友人喝到爛醉還開車從市區行經大智路要回住家，行經大里區大智路、喬城路時，撞上同向的66歲梁姓婦人，當時她騎機車買菜返家從外車道疑似變換到內車道，遭BMW從後方高速追撞。

從路口監視畫面看，黑色BMW高速撞飛梁姓婦人騎乘的機車，婦人被彈飛三公尺高墜地，頭部鮮血直流，機車零件散落一地；而劉男撞到機車後調頭往市區行駛，10多分鐘後在東區東光園道一處死巷倒車時又擦撞到兩台轎車，三分局警方獲報到場正要處理時即接獲通知他稍早才在大里撞死騎機車買菜的婦人。

霧峰警分局也派員到東區將BMW駕駛25歲的劉男帶回警局訊問，他渾身酒氣，酒測值達0.95，根本已是喝到爛醉；據悉目前無業的他，投資虛擬貨幣，車禍發生前在KTV和友人飲酒歡唱，但偵訊時說不知道喝了多少酒？也不知道有撞到人？實際肇事責任仍待警方鑑定釐清。

而66歲梁姓婦人家屬指稱，梁婦每天都是清晨到市場買菜，沒想到出門買菜竟然會被酒駕追撞，回不了家，從此天人永隔，家屬悲痛萬分。

聽聞又有酒駕撞死人意外，台中市長盧秀燕嚴正表示，酒駕就像不定時炸彈，不可原諒，大家要有社會責任，喝了酒絕對不能開車，該案酒駕已造成傷亡，必須付出代價，嚴刑重辦，呼籲市民考慮自己及別人安全，千萬勿酒駕。

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