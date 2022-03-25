近日各界火熱發行NFT，在娛樂群有名的阿妹、戲劇華燈初上也相繼推出，NFT，尤見NFT不光是一張JPG，而是能多元應用與呈現。3月29日將由旺旺中時媒體集團Click Awards主辦，大大學院協辦的「2022時報會館趨勢商機論壇」，專訪三次世界調酒冠軍、全球酒業最具影響力的人物、亞洲及世界50大酒吧終身成就獎的得主王偉勳Aki，近期曾發行Paper plan全球頂尖酒吧NFT，在酒吧界掀起一波風潮。他將帶你了解，為何萬物皆可NFT！到底有什麼門道，讓每一個人都有機會趁風而起，搶食NFT商機大餅！當日我們也將邀請FlyingClub.io 執行長涂立青Larry Yu，一起現身分享成功經驗。

「2022時報會館趨勢商機論壇」，從元宇宙到NFT。(圖／主辦單位提供)

到底什麼是元宇宙？王偉勳認為，當人類世界有網絡誕生的同時，就出現了所謂的平行時空，而我認為元宇宙本來就有，也就是所謂的網絡平行時空，只是它在現在被重新定義了。而我們每一位消費者，從WEB1.0的E-Mail的網網基本功能；邁入到WEB 2.0，就是我們現在接觸的社群媒體，像是IG、FB，然後最後再回到一個原始的樣貌，就是自己管理、社群及個資，還有選擇自己想要的生活方式，就是WEB 3.0。

我們透過NFT來凝聚社群共識，並可以很精準的傳遞酒吧文化故事及相關的活動，並且能夠有效的教育消費者去理解，喝酒是一種文化，觸發對喝酒產生興趣，開始研究酒，收購酒，然後把酒當成是你的所謂的資產。所以當酒吧跟NFT相遇的時候，就可以產生出一個非常好的商業模式(business model)。

論壇於3月29日至30日，下午2:00-4:35，採線上演講形式(無法當日上線者將可保留權利於平台上觀看至5月30日)。詳情請見報名網址。