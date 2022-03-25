前民進黨立委、文化大學教授郭正亮。（資料照片）

對於俄羅斯與烏克蘭的武裝衝突，文化大學教授郭正亮分析，感覺上美國要讓戰爭拖下去，看能不能用經濟制裁把俄羅斯拖死；這也會給中國大陸一些啟示，因為以前從未用過這種「金融核武」。而如果台灣流出資金比例，高於韓國、新加坡、日本，恐怕就有地緣政治風險評估。

目前俄烏武裝衝突進展，郭正亮今（25）日在《新聞大白話》分析，英美國提供的武器都是城市巷戰使用的武器，並不足以突圍，而是要讓戰事拖延。

郭正亮說，感覺上美國要讓戰爭拖下去，把俄羅斯耗著，但也不想把俄羅斯逼絕了，否則擔心不知道普丁會使用什麼武器。而烏克蘭不能輸，可是也不能把俄羅斯逼絕，看能不能用經濟制裁把俄羅斯拖死。

郭正亮披露，今天三大信評機構宣布不再評比俄羅斯企業，不給評比分數了，「我還第一次看到這一招」，坦白說已經沒有交易了，還評比什麼？又譬如逼俄羅斯退出G20，就是看俄羅斯能拖多久，可是這樣短期內讓俄羅斯經濟崩潰也不容易，因為已經進入全面經濟管制階段，基本上有糧食和能源，雖然老百姓過苦日子，就在比誰撐得久。

至於外資是否撤離台灣的議題，郭正亮認為，很少這麼短期間內撤走這麼多外資，現在不知道是否Parking在台灣？只是撤出股市？還是撤出台灣？如果撤出台灣，台幣應該貶值，「可是我們也沒看到台幣明顯貶值」，央行也立刻跟進升息1碼，相對緩和壓力。如果升息造成資金回流美國，歷來如此。可是如果台灣流出資金比例，高於韓國、新加坡、日本，恐怕就有地緣政治風險評估。

郭正亮分析，這次俄烏戰爭也會給中國大陸一些啟示，沒想到歐美會祭出這麼大的金融和經濟制裁，例如SWIFT、凍結央行、個人公司資產，法國、瑞士、日本也跟進。他指出，這種「金融核武」以前從未用過，連想都沒想過，可是就是發生了。他們會去評估這些因素，評估歐美會怎麼做？