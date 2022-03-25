「道路交通管理處罰條例」第7條之1修正案去年經立法院三讀通過，明訂46項民眾可檢舉的交通違規項目，引發網友議論，有民眾於公共政策網路參與平台提案，要求恢復《交通管理處罰條例》民眾得舉發所有靜態違規。交通部路政司今日回應，本次修法並未限縮民眾檢舉權利，針對不在列舉項目，民眾仍可透過撥打110請員警到場處理，因此對提案暫不參採。

路政司表示，民眾檢舉交通違規制度自1996年施行以來，引發各界關切，交通部多次邀集相關單位研商精進。為避免惡意檢舉泛濫，內政部警政署建議民眾檢舉交通違規，動態違規項目限縮以對交通安全危害性較高，且警察不易實施稽查取締的違規項目。

靜態違規項目部分，限縮於路口、公車招呼站、消防車出、入口等嚴重影響交通安全與秩序之違規停車，期能改善當前民眾檢舉交通違規衍生問題，提升警察機關執法效能。

警政署認為，民眾仍可對交通安全危害性較高，且警察不易實施稽查取締的動態違規項目，或是嚴重影響交通安全與秩序地違規停車檢舉，減少警力消耗、讓違規者能夠有所警惕及避免不必要的警民衝突。

警政署表示，現行民眾檢舉制度為1996年12月31日增訂，立法目的原為「彌補警力不足」、「維持交通秩序」等，現在則因智慧型手機、行車影像記錄器普及，民眾檢舉交通違規案件劇增，或有特定人針對性尾隨跟拍，連續性、惡意性及報復性檢舉，引起眾多民怨，已偏離原立法目的。

交通部強調，本次修法並未限縮民眾檢舉權利，針對不在列舉項目，民眾仍可透過撥打110請員警到場處理，以維護交通秩序，該部將持續會同內政部警政署關注未來法規施行狀況，並適時檢討相關規定，因此民眾提案暫不參採。