雖然美股大漲，但台股25日走弱收小黑，外資雖小幅買超，在匯市仍偏匯出，使得新台幣貶勢不變，終場收在28.613元兌1美元，為近二周新低，貶值1.1分，已連續五個交易日收跌，台北外匯經紀公司成交量縮小至8.24億美元。

新台幣同時收周線，本周累計貶值2.53角或0.88％，周線由升轉貶。外匯交易員表示，美國就業數據佳，美股四大指數全部大漲，但台股開高後隨即震盪走低，最後收小跌22點至17,676點，新台幣也同步開平後回落，主要是外資雖由賣超轉為小幅買超7億元，在匯市還是偏匯出，加上進口商及海外投資款買匯，加重新台幣向下壓力。

外匯交易員指出，俄烏戰爭還在打，全球金融市場仍震盪，且預期美元續強，外資還是偏匯出，新台幣反彈機率不高，但因外資匯出力道顯現縮小，且下周出口商月底拋匯需求出籠，應可提供新台幣支撐，短線預估應是區間偏弱整理格局居多。