生產物料之一煤炭價格持續走高、全球油價飆漲讓運輸燃油價格走高，水泥廠開年第一季就面臨毛利率下滑的挑戰；市場預估，西進水泥廠台泥（1101）、亞泥（1102）及信大水泥（1109）大陸市場的獲利能利，雖有水泥價格調漲，但，因各項成本增加下，仍無彌補成本的增加。大陸市場的毛利率會比去年同期下滑至少2個百分點。

根據大陸水泥協會的統計，當地第一季煤炭價格比去年同期上漲了5成以上，油價也在俄烏戰爭下，漲了至少2成。

原物料成本上揚帶動水泥價格回升，大陸水泥價格從3月以來，調升了2成5左右；不過，市場認為，第一季煤炭價格 比去年同期上漲了50％以上。俄烏戰爭導致的全球油價飆漲，也讓運輸燃油價格調漲了20％以上。水泥價格調漲的幅度遠不及煤碳、油價上漲的幅度。

台泥指出，隨著各項生產成本的增加，加上首季原本就是水泥廠傳統的淡季，今年第一季的營運獲利確有被壓縮。期待，第二季旺季到來，以及先前各水泥廠錯峰生產，庫存水位降低，加上房地產及基礎建設開動，第二季水泥需求將出現明顯好轉，加上國際原物料價格調漲帶動水泥成本增加，將進一步拉動下游需求快速回補庫存。

亞泥中國大陸市場主要營業區所在的湖北、江西，水泥價格從3月以來均出現調漲，調幅在7-10％。亞泥指出，首季預期會是今年的谷底，隨著各項工程開工率的回升、水泥價格持續的調升，正向看待今年大陸市場的營運可逐季回升。