周曉涵今（25日）出席醫美活動，透露每天都忙於拍攝on檔戲《機智校園生活》，連時下最夯的《華燈初上》第3季都沒時間追，她笑說自己不敢亂滑手機，就怕一不小心被暴雷。

周曉涵表示現在最常相處的人就是同戲演員和工作人員，且該劇男演員大都已經結婚、有小孩，「我們整部劇裡面師字輩的都是已婚有小孩，反而女生都未婚，都是單身貴族。」和人夫工作該如何避嫌？周曉涵透露宥勝蠻做自己，拍攝空檔時都在一旁剪輯YouTube，兩人除了戲劇內容外並沒有太多的互動。

被問到外界關心的戀愛一事時，周曉涵苦笑表示因為現在都把時間交給工作，所以目前真的沒有時間談戀愛，「我從開拍到現在，很多朋友一面都沒見過，就連下戲回家，我媽媽也都睡了。」她笑說自己對於感情一事抱持著隨緣、不著急的態度。戲中演員梁瀚名先前曾在公開場合告白周曉涵是他的女神，周曉涵今日大笑表示：「他有種在現場告白啊！」引得眾人笑聲不斷，她也誇獎梁瀚名是個蠻有趣，不死板的人，和劇中角色截然不同。