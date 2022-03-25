縱橫演藝圈30餘載的澎恰恰，人生經歷大起大落，其中2003年爆出「自瀆光碟案」，讓他陷入人生低潮，並飽受酸民攻擊，他曾預告將來想出書還原真相，現他在新開設的節目，主動公開光碟案內幕，不過有網友認為他只是想炒熱度，對此，澎恰恰兒子也回應了。

澎恰恰在《怪仙瘋濟癲》中揭露黑道歌手郭桂彬當年表面協調，實則私吞他「8300萬」款項，不是外界傳的4400多萬，還表示自己現在會落得如此悽慘，和郭桂彬脫不了關係。

對於澎恰恰為何又把當年往事拿出來講，澎恰恰兒子皮皮也向《中時》表示，那是跟PG Talk合作的影片，對於腳本的構思等其餘的問題，他則說：「我不了解狀況。」透露未參與影片拍攝內容。

由於網友狂批澎恰恰為了刷存在感舊事重提，網路罵聲一片，皮皮無奈說：「我自己是覺得被罵習慣了，就這樣吧，我也不知道該怎麼說，反正做什麼事情一定都被罵，放個影片也被罵，說冷飯熱炒也好、炒熱度也好，很無奈。」最後並希望媒體記者幫幫忙，標題不要下得太誇張，但也感謝支持他們的粉絲。