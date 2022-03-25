桃園升格後人口成長快速，出生率為六都之首，為讓孩童有更好的學習環境，升格至今已增設109所公共化幼兒園，公共化及準公共化幼兒園提高至43.04％，布建率更是全國之冠。25日舉辦茄苳國小公共化幼兒園暨市民活動中心動土典禮，預計明年8月正式招生，打造托育友善環境。

鄭文燦指出，縣政府時期公共化幼兒園總計名額僅有1萬1000個，桃園近幾年來發展快速，吸引許多年輕家庭移入，為讓年輕家庭減輕壓力，桃園率先實施就學補助，後來配合中央調高育兒津貼及就學補助政策。

鄭文燦說明，今年8月起，育兒津貼增加至每月5000元以上，幼兒園就學補助也隨之調整，公立幼兒園收費最高不超過1000元，非營利幼兒園不超過2000元，準公共幼兒園不超過3000元，希望讓年輕家庭選擇落腳桃園。

鄭文燦表示，為滿足八德茄苳地區托育及居民活動空間需求，斥資7571多萬興建茄苳國小公共化幼兒園暨市民活動中心，1、2樓設置幼兒園6間教室、行政辦公室、健康中心、廚房等，其中有1個班級起2至3歲幼幼班可收16人，另外5班為3至5歲可收150人，明年8月1日正式招生營運。

3樓市民活動中心則規畫辦公會議室、廚房及禮堂等空間，內部空間變化適合不同活動類型，一改從前社區活動中心的「辦桌文化」，使活動中心兼具學習、交流、課程、展演等功能。

「未來將推動以國中學區生活圈作為幼兒園學區，並可填2個志願！」鄭文燦更提及，盼能讓向就讀公共化幼兒園的家長們能有多一點的選擇。