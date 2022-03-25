國民黨籍基隆市議員提名，25日完成登記，共有20人遞交文件，其中16位是現任議員，國民黨基隆市黨部主委吳國勝表示，完成提名登記後，將依即定程序辦理登記審查與協調，視需要辦理政見說明會與民意調查等作業。

根據基隆市區域劃分完成登記名單，中正區有3名現任議員，包含藍敏煌、張淵翔、呂美玲，信義區也有3名現任議員，包括何淑萍、韓世昱、江鑒育，仁愛區則有現任議員張芳麗、莊榮欽，與非現任議員有曾紀嚴、紀文荃。

同時，中山區有現任議員莊敬聖、宋瑋莉，安樂區有現任議員林沛祥、秦鉦、俞叄（罕字，讀音同參）發、鄭愷玲，非現任議員有黃紀棠，暖暖區有現任議員連恩典，七堵區有現任蔡旺璉，平地原住民有非現任議員王尚潔。

吳國勝指出，今年如果有需要辦理，有選區需要舉辦證件說明會，將採用預錄方式，將政見說明影片放在基隆市黨部臉書專頁，讓所有鄉親民眾都能觀看與轉傳，增加登記提名候選人的能見度。