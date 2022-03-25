民進黨屏東縣長初選25日舉辦政見發表會，有意爭取提名的立委周春米、鍾佳濱及莊瑞雄，3人皆針對未來縣政藍圖規畫進行論述，至於初選期間各陣營激烈交鋒，不免讓外界擔憂選後整合問題，3位選將皆異口同聲表示，不會分裂，合作打贏年底選戰是最終目標。

首場電視初選政見發表會採三階段進行，包括申論、提問、結論，並未採取辯論方式，就是擔心砲火猛烈容易擦槍走火，可能不利後續整合。

媒體人陳東豪便在會場提問，初選結果出爐，不論輸贏各選將會如何因應。率先回答的周春米直言，初選競爭、選後團結是必然，尤其在民進黨支持者力促下，並不會有分裂情事，初選一旦結束，不論誰輸誰贏，都要一起加入屏東隊，贏得年底大選，一起讓屏東更好。

鍾佳濱則認為，綠營從來都沒有分裂本錢，3人投入縣長選舉，就是為了這座城市未來發展有期許，不管在縣府、國會亦或內閣，都會組成鐵三角，一起為屏東打拚；莊瑞雄也強調，這次初選確實是黨內屏東縣長有史以來最激烈一次，但相信各位都會遵守願賭服輸默契，絕對沒有分裂問題。

今日屏東縣長政見發表三位候選人激烈交鋒，立法委員莊瑞雄首先提到屏東縣人口連續19年下降，家戶所得偏低，這是下一任屏東縣長上任後必須要解決的問題，因此，他提出「三大優先、四大升級」的解決方案，三個優先分別是產業轉型優先、就業機會優先、交通建設優先；四大升級分別是觀光升級、運動產業升級、醫療升級、水資源升級，讓「屏東超越屏東」！他也端上牛肉承諾高雄捷運紅線延伸至新園、東港大鵬灣，當縣長後，兩年內動工。

這次屏東縣長初選政見發表會上，三方激烈交鋒，莊瑞雄在結論的部分，舉出了這次國民黨有許多人介入民進黨的黨內初選，包含有剛被圖利判刑的前屏東市長林恊松、曾有賄選罪的曾義雄都大力介入，並指出屏東縣議長周典論在座談會上表示只要某特定候選人（意指周春米）出線，議長就不會有人有興趣，莊瑞雄表示這不是勾結什麼是勾結？屏東縣不可以特定地方派系把持，也不能被國民黨地方派系操作？