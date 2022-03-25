大陸外送平台美團25日公布2021年第四季及全年業績。數據顯示，該公司第四季經調整後淨虧損較上年同期擴大1.74倍至人民幣（下同）39.4億元。美團港股25日收盤跌8.16％。

數據顯示，美團2021年全年營收1,791.3億元，2020年為1,147.95億元，年增長56％，市場預期為1,795.35億元；淨虧損235億元，上年同期收益47.1億元；調整後淨虧損156億元，上年同期收益31.2億元。

2021年Q4，美團營收495億元，預估493.2億元；經調整淨虧損額39.4億元，預估虧損57.9億元，上年同期虧損14.4億元。

2021年，美團外賣實現營收963億元。實現交易金額7021億元，較上一年同比增長43.6％；交易筆數達144億筆，增長41.6％。同期美團外賣騎手成本為682億元，騎手成本占餐飲外賣收入比例達71％。此外，公司全年研發支出年增長53.1％至167億元。

大案衝刺 1、2月累積僑外資金額倍增
俄被制裁超恐慌 民眾狂買這物品
#美團 #上年同期 #增長 #大陸外送 #數據顯示