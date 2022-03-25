基隆海科館「潮境智能海洋館」25日開幕，運用5G海底實況轉播技術，轉播保育區海底生態與影像，也有4K高畫質投影機展現25種海洋生物，館內1樓大廳更有水深7公尺、總水量150例方公尺的近海洄游缸，可距離看到台灣東北角常見潮間帶生物。

潮境智能海洋館有別於一般傳統水族館，採用沉浸式體驗設計，新增不同規模展示缸展示320種總計5700隻海洋動物，總共有4層樓，1樓有3部4K高畫質投影機，展現25種海洋生物傳達海洋生物與生態知識。

2樓「潮下視界」有4個圓住形水缸，展示珊瑚礁區魚類，有小丑魚、花園鰻、蝴蝶魚等，3樓「潮中舞者」展區，在聲光效果下能看到台灣海域常見水母翩翩起舞，4樓「智慧水族缸」使用生物AI辨識技術，遊客能用不同手勢操作，在透明螢幕上看到水族生物資訊介紹。

25日開幕記者會，基隆市長林右昌與教育部長潘文忠都前往參觀致詞；林右昌強調，日據時期台灣第一個水族館就在基隆，潮境公園海科館已成為北台灣重要的海資資源復育基地，民眾前來不僅欣賞海洋生物，更可以瞭解到基隆海洋永續價值目標。

潮境智能海洋館在3月26日至5月2日展開試營運，試營運期主要對象為海科館週邊與基隆市民、瑞芳區居民等預約參觀，5月3日起則開放全國民眾參觀。