民進黨台南市議員登記日截止，陳世安是台南市長黃偉哲（黑衣者）唯一陪同登記者。（程炳璋攝）

台南市議員藍綠兩大政黨登記日25日截止，國民黨與民進黨兩樣情，目標搶占議會20席以上的國民黨登記人數僅13人（不含第5、8選區），疾呼各界舉才。預估攻占27席的民進黨卻爆量49人登記，登記者勢必以民調決勝負。

國民黨、民進黨台南市議員同期登記、截止，國民黨除第5（善化、新市、安定、新化、山上區）、第8選區（中西區、北區）因故延後登記外，其餘選區照常舉行，一周來僅13人登記，幾乎各選區登記者都不足提名額度，第4、第11選區未有人登記，即使加上第5、第8選區有意登記的6人，參選者共19人，還不足國民黨原先規畫搶攻的20席。

面對登記冷清，國民黨台南市黨部主委林進旺疾呼各界舉才，不足提名額度的區域，未來仍得以徵召方式登記，「只要是優秀人才，國民黨願意栽培」。

林進旺表示，國民黨這次提名還有很多空間，臨時卻找不到人才，暴露黨務人選布局斷層，需趕緊找到新秀接班。

相比國民黨的冷清，民進黨登記熱鬧，參選者空前爆量，台南市黨部預估攻占議會27席，加上與黨友合作達到過半席次。

民進黨提名額度34人，初選登記高達49人，除了第4選區（玉井、南化、楠西、左鎮）無人登記，第5選區登記與提名同額，其餘各區登記皆超額，新人輩出，勢必靠民調決勝負。另現任中西區、北區的民進黨市議員唐碧娥，截止日前並未登記。

民進黨台南市黨部潘新傳表示，將全力輔選通過初選的參選人，以搶攻台南市議會過半席次為目標，預估年底至少獲27席，再與黨友合作，超越過半席次。