民進黨台北市議員初選登記25日截止，民進黨共有34人搶26席，除先前已表態不競選連任的議員阮昭雄、周威佑，現任議員張茂楠也未登記參選，將交棒給自己的女兒張文潔。松山信義、中山大同選區則是同額競選。

張茂楠受訪坦言，交棒一事在心裡盤旋、激盪一周，要去登記的路上都還在折騰，自己是4屆議員，一個鄉下小孩到台北，靠自己努力獲得鄉親支持，但時代的巨輪一直在往前推動，北市要成為一個國際城市，針對少子化、高齡化也要有新的思維，因此讓年輕的來接棒，女兒張文潔為台大政治系碩士生，對政治相當有熱忱。

對於個人未來規畫，張茂楠說，接下來先輔選市長、總統，人生到處有機會，如果他是一塊料，很多人就有機會用得到他，但若他是腐朽的凋木，就不見得用到他，「我沒有思考到下一步」。

據民進黨台北市黨統計，第一選區士林北投共8人登記，包含現任議員鍾佩玲、陳慈慧、林世宗，及新人林延鳳、許智全、紀建漢、陳賢蔚、陳嘉行，該區預計提名5席。第二選區內湖南港預計提名4席，有6人登記，包含現任議員江志銘、李建昌，新人則有4名，包含何孟樺、王孝維、許菡芸、陳又新。

第三選區松山信義將提名4席，現任議員許家蓓、許淑華、洪健益登記，張茂楠則交棒給張文潔；第四選區中山大同也打算提4席，除現任陳怡君、梁文傑、王世堅，還有捲土重來的顏若芳登記參選，第三、第四選區均為同額競選。

第五選區中正萬華現任僅吳沛憶、劉耀仁登記，新人康家瑋、洪婉臻、謝孟羽以及周威佑的子弟兵邵維倫，共6人登記將搶4席。第六選區大安文山有6人登記，老將有王閔生、簡舒培，新人則有阮昭雄力薦的趙怡翔、陳唐博、陳聖文、詹晉鑒。

民進黨台北市黨部主委吳怡農表示，登記報名的情況很踴躍，代表著黨內人才濟濟，市黨部的任務就是在初選過後全力輔選，讓獲得提名的26位候選人都進到市議會為台北市民服務。初選底定後，市黨部計畫舉辦新人見面會，讓市民朋友更認識我們推出的人選。