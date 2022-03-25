（寵愛女人執行長陳匯敏(左三)與參加廠商，邀請民眾到大院子淘寶。圖／業者） 熱愛精品包的人看過來！「寵愛女人」二手精品交易平台自今（25）日起一連3天，在台北市大院子（前日本海軍招待所）舉辦精品展售活動，市價逾3,000萬元的精品包現場公開展售，包括Hermes、柏金包、凱莉包、香奈兒、GUCCI、LV、Dior等品牌，以及高級訂製服、精品翡翠珠寶等商品齊全，模特兒高訂走秀則展出留日設計師吳博仁的高訂服裝及大師講座，彷彿一場時尚饗宴。寵愛女人精品公司執行長陳匯敏表示，寵愛女人是目前台灣唯一專注於二手精品交易，且在二手產業界扮演精品公平監督角色的平台二手及全新精品交易，核心精神就是要為台灣建立一個公平、公正、透明的精品交易平台，延續國際品牌包價值，「精品之所以稱為精品，因為那是可以傳承且增值的，為精品包開闢另一個新生命及延續。」陳匯敏說，這次活動會選在大院子舉辦，最重要是展現精品美學融入生活、文化與歷史中。大院子所代表的精神是歷史與文化的傳遞，人文是人類文化中的先進部分與核心部分，「人文就是重視人的文化，其傳承的心意無法取代，好似大院子般的讓人感動與記憶」，不論是全新的精品或是擁有每一個故事的精品，都需要被傳承與珍惜，如同人的感情一般，需要被傳遞與延續。陳匯敏強調，時尚、精品、聚是這次活動主旨，邀請多家二手社群的優質賣家及精品業者參展，包括京辰精品、妹妹Boutique精品等，並提供線上直播拍賣，以及留日服裝設計大師吳博仁高級手工訂製服，更由丹藍國際協同國際級模特兒進行高訂服走秀；另有Death NYC 版畫及國際油畫展、文創藝術品展售等，邀請大家來感受精品的美好，享受一場悠閒豐富的生活美學之旅。今日起一連3天，除了拍賣展售各類精品外，還有二手精品包寄賣及買包需求的消費者，參展業者均樂意提供寄賣及收購服務，同時台灣區Entrupy 鑑定單位也在此提供服務。透過此精品展售活動，期望能帶動台灣二手精品產業的興起與永續，進而活絡產業。