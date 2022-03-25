彰化縣政府進行一級單位調整，繼上次議會臨時期審議通過增設青年發展處，25日第20次臨時會，再三讀通過成立交通處，主要提升交通專業，兌現政見承諾，法制處則併入行政處，函報內政部備查、考試院核備後，預計6月上路，維持縣府運作最多可設置26個局處。

早在2019年就有議員提案成立專責負責交通業務的交通處，工務處「運輸管理科」只有9人，僅科長是交通運輸本科，業務量繁重。推動軌道建設又縣長王惠美重要的政見之一。

日前議會分組審查，退回「大眾捷運系統鹿港線可行性研究」，縣府同意下次定期會專案報告，臨時會最後一天，三讀通過成立交通處替案，外界也認為是為兌現政見承諾，加足「備戰」馬力。據了解，新處長人選將以政務官任用，聘任交通專才。副處長應會由交通運輸管理科優秀人才調陞。

縣府人事處長張正一表示，六都之外，有4個縣市成立交通處為一級單位，交通是城市發展的基礎，將整合工務處、城觀處和警察局交通業務，規劃設置運輸規劃科、交通工程科、交通管理科，利於交通業務整體規劃，未來將著重智慧交通系統設置、軌道運輸系統發展，效促都市及相關產業發展。

至於第19次臨時會期通過成立青年發展科，29日將成立籌備處，處長人選也將採政務任用，向外界尋求專才，等待約聘人員陸續到位後，就會正式掛牌上路了。

25日臨時會也通過法制處併入行政處，縣府說明，依據地方行政機關組織準則第15條規定，最多可設置26局處，參考其他縣市做法，只有彰化縣設有法制專責單位，法制人員編制在10人以下，且行政執行由各業務單位自行負責，消保業務由消保官主管，因此重新規劃整合，人員調整移撥，法制工作內容不變，法制處長黃耀南將調任議會法制室主任。