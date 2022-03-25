日本KLab株式會社旗下對戰型足球模擬遊戲《足球小將翼：夢幻隊伍》宣佈，目前正在遊戲內展開的故事「NEXT DREAM」，將於3月25日（五）起推出新章劇情。

新故事「NEXT DREAM」自2021年9月推出以來，每月陸續更新每名球員在新球隊發展的序章，使玩家們期待未來更多展開。

截至2022年2月更新的劇情，主要登場球員們的動向都已揭曉，序章也將告一段落。

在今日公開的劇情內，各國聯盟賽終於正式開賽，玩家將可閱讀到本篇故事中，球員們接連不斷的全新比賽。

此外，未來也預定每個月更新劇情，敬請期待。

「NEXT DREAM」介紹

「NEXT DREAM」是基於《足球小將翼》原作者 高橋陽一 老師構思的劇情，一方面進行監修，另一方面由KLab製作而成。

內容以目前正在《Grand Jump》增刊號《足球小將翼專門誌》（集英社發行）連載中的《足球小將翼RISING SUN》劇情為背景，描述大家熟悉的角色們在馬德里奧運之後，再次前往新天地展開活躍的表現。

「NEXT DREAM」至今為止的劇情大綱

以大空翼為首，熟悉的球員們都將登場。

眾人分別接到來自海外足球俱樂部的邀請，決定加入歐洲各地的球隊，故事便由此開始。

若林 源三失去在德國漢堡出賽的機會、日向 小次郎在義大利的大賽事上嚐到挫折的滋味，而岬 太郎因為一項重大意外而一度放棄前往法國......就在每個人發誓重新展開挑戰，描寫各自的經歷以及對足球的熱情之時，聯盟賽即將正式開幕。

《足球小將翼：夢幻隊伍》高橋陽一老師原案新故事「NEXT DREAM」，今日起推出新章！

《足球小將翼：夢幻隊伍》高橋陽一老師原案新故事「NEXT DREAM」，今日起推出新章！

今後令人期待的展開？

球員們比賽的舞台轉移到歐洲。在德國的聯盟賽中，馬上就將展開日本球員們的對決！敬請期待球員們之間熱血的比賽，以及新角色的活躍表現。

可以在哪裡閱讀？

「NEXT DREAM」可在《足球小將翼：夢幻隊伍》遊戲內，搭配全新繪製的插畫（以及部分語音）一同享受。

即使沒有通關遊戲比賽或活動，也可閱讀到故事。

此外，至今為止已公開的劇情皆可反覆觀看，每月也將會進行一次追加最新內容。

【閱讀方式】

1. 下載《足球小將翼：夢幻隊伍》遊戲

2. （首次開啟遊戲時）完成新手教學

3. 於首頁畫面「經典賽」中選擇「NEXT DREAM」

今日起公開新PV＆特設網站翻新！

今日起公開「NEXT DREAM」的全新PV！

介紹「NEXT DREAM」詳細情報的特設網站，也在今日同時翻新。

網站揭載至今為止登場球員所屬的隊伍一覽，以及可更加享受「NEXT DREAM」的各項內容，敬請配合網站內容閱覽觀看。

將舉辦遊戲內紀念活動！

為紀念追加新劇情，今日起於遊戲內舉辦相關活動！

將實施可入登場選手的招募、「經典賽新章上線盃」以及限定活動等，敬請配合劇情一起享受遊戲。

「NEXT DREAM」招募

活動期間：3月25日（五）15:00 ～ 4月1日（五）12:59

《足球小將翼：夢幻隊伍》高橋陽一老師原案新故事「NEXT DREAM」，今日起推出新章！

舉辦阿姆斯特丹（NEXT DREAM）的「布萊恩・克萊佛特」、「雷昂・迪克」以新球員形式登場的SP交換對象（※有天井）招募！

本次招募為層級攀升形式，在第3層級確定可獲得1名SSR球員，第5層級則可確定獲得1名精選 SSR球員！

※進行完最後的層級後將會回到層級1

關於《足球小將翼》

《足球小將翼》是一部由漫畫家高橋陽一先生所創作的漫畫作品。1981年開始在集英社《週刊少年 JUMP》上連載，以日本的足球少年們為中心，給當時的人們帶來了極大影響的一部作品。

之後，更以描繪大空翼為首的主角群們的成長故事，發行了續篇的系列作品。如2019年在集英社所發行的雙週刊《GRANDJAMP》上連載的《足球小將翼Rising Sun》，以及2020年同樣於《GRANDJAMP》增刊的《足球小將翼 MEGAZINE》。

在日本，單行本及文庫本的發行量已經突破7000萬本。除了日本以外，還被翻譯成了20種語言版本在世界各地出版，是一部在日本國內外都非常知名的超人氣作品。