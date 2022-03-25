田心蕾將於4月推出數位專輯《黑彩虹》。（瑞田音樂提供）

田心蕾睽違6年再發片，下月將推出數位專輯《黑彩虹》，她此次晉升唱片總監，一手包辦詞曲、製作，連造型都不假手於他人，為了熱愛的音樂夢，她拒絕父母的好意，所有預算自己扛，為此精打細算，親自為新專輯採買、選搭造型服，完美挑選出11套宣傳服，且最驚人的是，所有的服飾、帽子、配飾僅花費1萬6000元，讓知名攝影師林炳存不可置信，大喊「Amazing」！

上一張專輯至今6年，這期間她努力創作，一有空閒就寫下腦中的音符，同時嘗試演唱不同曲風，用音樂劇及聲樂豐富她的歌曲創作的表達能力。這次從製作到企劃，田心蕾不僅邀請張簡君偉與劉傑洛擔當製作人，還與多位知名音樂人合作，包括JerryC、黃雨勳老師、姚若龍老師等人。《黑彩虹》像是她將這6年來生活中體驗的精華累積，「每一首歌，都可說是我面對這途中不同的人生挑戰」，無論遭遇任何人事，不忘保持初心，排除萬難繼續往夢想邁進。

她此次新專輯邀來攝影大師林炳存操刀主視覺，看到田心蕾多達11套造型服，且風格和質感相當一致，林炳存深感佩服，更有不少人讚嘆她的品味和成長，被團隊封為「唱片精算師」！田心蕾害羞表示，因此次獨立製作，所有預算全靠自己，這次經驗也是給自己一個磨練。