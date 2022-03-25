有名人夫與妻子結婚10年，育有3子女，109年間，他發現妻子外面有「小王」林男，兩人還以「老公」、「老婆」互稱，且大聊性事，他便怒告林男求償100萬元；林男雖辯稱人妻告知他僅有男友，未婚身分，再聽人妻缺錢花用，才主動捧錢討歡心；法官不採信林男說法，判林男應賠償40萬元，可上訴。

依據判決書記載，一名人夫與妻子阿芳(化名)結婚將近10年，並育有3名未成年子女，他發現妻子於109年7月至11月，與工作上認識的林姓男子兩人暗通款取，兩人Line對話紀錄交談親密，並多次發生性行為，嚴重侵害他的被偶權，因次提告求償100萬元。

林男辯稱，他是阿強妻子任職公司的維修廠商，因而結識阿芳，當時阿芳未表明已婚僅稱有男朋友，而且阿芳多次抱怨男友，也主動提出希望兩人能交往，他認為阿芳無婚姻關係，又多次表示缺錢花用，便拿錢給阿芳討歡心，也展開追求。

某次，林男才在阿芳任職公司的員工得知阿芳已婚且有小孩，他向阿芳求證，阿芳才坦承結婚生子事實，但強調已數次向老公提離婚，希望兩人能維持這段感情；他因憐憫阿芳處境，並同意協助幫阿芳辦離婚，繼續提供經濟援助，聽阿芳訴苦，強調兩人沒有不正當交往關係，也無發生性行為，兩人Line對話紀錄僅朋友互相傾訴，性事方面也是朋友間開玩笑而已。

士林地院審理，調閱林男與人妻Line對話記錄可見，兩人以「老公」、「老婆」、「想你」、「愛你」傾吐相思之情，且多次討論性事過程、歡愉感受以及期待心情等交往中男女間的親密對話，非林男辯稱僅是朋友間開玩笑。

法官表示人妻早在109年7月中旬已向林男告知已有婚姻，調閱Line對話可知林男曾向人妻詢問和老公相處情形，以及避免讓人夫知道兩人交往一事，由此可知林男已知人妻有婚姻身分；法官最終不採信林男辯詞，裁定精神撫慰金100萬元應酌減至40萬元，全案可上訴。