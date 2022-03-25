國內疫情升溫，胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，千萬不要因接種完疫苗而掉以輕心，並指出，近期多項研究證實，確診新冠肺炎會增加腦血管疾病（中風）的發生機率，且好發在年輕確診者身上，呼籲大家一定要接種疫苗，確實做好防疫措施。

黃軒在個人臉書粉專《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》表示，感染新冠病毒（COVID-19）恐長期影響神經系統，包括注意力不集中（腦霧）、慢性疲勞以及味覺、嗅覺喪失等，不過有研究發現，感染新冠病毒的年輕確診者，發生腦血管疾病（中風）的情況竟逐漸增加。

黃軒提到，2020年9月英國國家衛生研究院（NIHR）曾發布「COVID-19引發中風年輕化」研究報告，其內容寫到，確診新冠肺炎患者發生血栓型腦中風（Thrombotic stroke）的風險，比同年齡未確診者高出7倍。

2021年4月《美國醫學會雜誌》發表一項新加坡研究，該研究指出，與相同年齡、性別、種族相比，確診新冠肺炎患者發生腦中風的風險，比普通人高出1倍以上。

2021年8月雜誌《柳葉刀》發表一項瑞典研究，提到確診者在感染新冠病毒後的一周內，罹患心血管疾病的風險比未確診者高出3至8倍，發生腦中風的風險比未確診者高出3至6倍。

至於新冠病毒為什麼容易誘發腦中風？黃軒解釋，研究人員們認為，新冠病毒可能引起發炎反應，導致體內血液變得濃稠，而濃稠的血液更容易凝結在血管中，一旦凝結在腦血管就會導致腦中風。

黃軒說，有研究人員指出，確診後發生腦中風的患者，平均年齡僅48歲，且這些患者在確診前都沒有抽菸、喝酒，或有高血壓、高脂血症、糖尿病等慢性病，呼籲大家還是要接種疫苗，確實做好防疫措施，才能保護自己，保障自己身體未來的健康。