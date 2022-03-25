民進黨桃園市議員參選登記截止，總計有35人完成登記參選，其中有18人為現任議員，桃園市民進黨部主委張火爐指出，戰況最為激烈的是中壢區，7人登記要搶5個名額。

桃園市民進黨黨部21日起到25日辦理市議員參選領表登記作業，桃園區有6人登記、龜山區有2人登記、八德區有3人登記、蘆竹區3人登記、大園區2人登記、大溪及復興區1人登記、中壢區7人登記、平鎮區3人登記、楊梅區3人登記、龍潭區2人登記、新屋區1人登記、觀音區2人登記。

桃園區可提名6席、龜山區提名2席、八德區提名3席、蘆竹區提名3席、大園區提名1席、大溪及復興區提名1席、中壢區提名5席、平鎮區提名3席、楊梅區提名2席、龍潭區提名1席、新屋區提名1席、觀音區提名2席。

張火爐表示，這次需要初選的區域有4個，分別為中壢區、龍潭區、楊梅區及大園區，中壢區登記人包括張昌章、徐景文、彭俊豪、劉邦德、魏筠、黃崇真及張曉昀，7搶5最為激烈，他喊話道，有意參選的人黨部都很歡迎，至於輸贏就交由民意決定。

另外，桃園市補習教育事業協會理事長、桃園市兒童課後照顧服務協會理事長吳正吉原本打算以民進黨籍登記，但經考量後，決定不登記，以無黨籍身分參選。