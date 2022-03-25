受大陸疫情緊張，生產與出貨不順拖累，上海SCFI出口貨櫃運價指數連十周走跌！據25日最新一周報價，SCFI指數續跌2.34％至4,434.07點，主要航線全面修正，歐洲線下跌3％、地中海線下跌1.62％、美西線下跌0.79％、美東線下跌1.22％。

貨代業者表示，大陸疫情連環爆，干擾長三江、珠三角等重要生產基地出貨節奏，反映在本周現貨市場實收運價持續下修。像是深圳雖解封，但陸運仍有困難，估計還要觀察一到兩周。

據最新一周報價，遠東到美西航線每40呎櫃運價跌破8,000美元至7,960美元，下跌63美元、跌幅0.79％；遠東到美東線每40呎櫃箱運價10,504美元，下跌130美元、周跌1.22％。

遠東到歐洲每20呎櫃運價達6,593美元，較前1周下跌204美元、跌幅3％，遠東到地中海每20呎櫃運價跌破7,000美元關卡至6,921美元，下跌114美元、跌幅1.6％；遠東到新加坡每20呎櫃1,098美元，下跌37美元、跌幅3.2％。