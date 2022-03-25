鼎炫-KY（8499）公布去年度財報，全年每股稅後純益14.14元，連續第四年寫歷史新高紀錄，董事會決議配息8元，隱含現金殖利率達6.2％，展望2022年第一季，鼎炫-KY維持審慎樂觀看法。

以去年度獲利來看，鼎炫-KY盈餘發放比率約56.57％，對照25日130元收盤價，隱含現金殖利率仍達6.2％，鼎炫-KY已經連續二年配息8元。

鼎炫-KY表示，雖去年整體市場受原物料成本上漲、缺工、船運運期等不確定性因素干擾，惟集團持續精進兩大事業營運動能，挹注整體產能稼動率保持一定水準之上，2021年整體毛利率、營業利益率仍保持52％、38％水準；累計鼎炫-KY 2021年合併營收達新台幣26.6億元、稅後純益7.96億元、每股稅後純益達14.14元，分別年增13％、25％、14％。

展望2022年第一季，鼎炫-KY維持審慎樂觀看法，包括EMI材料事業積極強化5G材料垂直整合版圖，穩固NB、平板及車用市場材料應用，且近年跟隨科技腳步亦積極研發推出5G、車用電子等新材料，去年底亦成功取得IATF16949:2016的認證，正式進軍車用市場開拓更多元化客戶群，另外，衡器事業除了持續提升電子衡器、智能衡器等產品規格升級、拓展歐美地區衡器代工業績，展現集團總體研發技術、銷售等高度實力，創造集團未來營運更上層樓。