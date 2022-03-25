台灣生物產業發展協會、資誠聯合會計師事務所與杏輝醫藥集團於24日共同協辦「生技小聚－與政府有約 生技醫藥產業發展條例」，分享生技醫藥條例的政策及推動策略，經濟部工業局副局長陳佩利也透過與業者面對面座談，進一步交流修法內容與申請辦法，協助符合資格的業者取得優惠與獎勵。

陳佩利指出，生技醫藥條例前身為「生技新藥產業發展條例（生技新藥條例）」，於2007年頒布至今，透過租稅優惠為台灣生醫產業挹注創新能量，引領高附加價值之生醫產品發展。

依照經濟部統計，截至2022年1月底，已有166家公司及438項產品通過生技新藥條例資格審定，其中超過53項產品已獲得國內外醫藥主管機關上市許可，更帶動民間生醫投資成長，以2021年度為例，生技新藥公司獲得投資金額約139.2億台幣。

本次生技醫藥條例修正，陳佩利指出，其宗旨在推動更加全面的研發、資金、機械設備抵減優惠，鼓勵生醫產業跨域合作，並提高製造能量，未來預計持續研擬相關推動策略及完善審查體系，促進從疾病治療朝向疾病預防、診斷預測及數位科技之產品的開發及上市。

台灣生物產業發展協會理事長吳忠勳指出，生技醫藥條例在原有的新藥、高風險醫材等產品之上，納入更多先進醫療產品，勢必帶動相關產業發展。如新增數位醫療，憑藉台灣ICT資通訊科技與半導體產業優勢，與健保資料庫進行鏈結，以在國際嶄露頭角。而具有策略性意義的P4學名藥，以及扮演新冠防疫關鍵的mRNA核酸藥物技術，未來都有可能納入，強化台灣生醫領域的技術及設備能力，吸引更多國際大廠合作，造福群眾並打入全球市場。

資誠聯合會計師事務所生醫產業負責人林玉寬指出，生技醫藥條例給予業者多種投資抵減之方式，本次修法有六大重點，包括擴大適用範圍引導產業調整成「研發與代工製造並重」、修訂研究發展支出投資抵減（抵減率由原來35％調降為25％）、導入員工獎酬技術投資孰低課稅精神。

另還有新增生技天使投資人條款（個人以現金投資未上市櫃生技醫藥公司同一年度達100萬元，且持有股票達3年，可自個人綜合所得總額中扣除）、新增未上市櫃或設立未滿10年上市櫃CDMO公司為投資對象，同時也新增機械設備投資抵減（支出達1,000萬元～10億元者，可選擇按當年度支出金額5％或分三年抵減3％）。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師黃文利指出，本次新增個人股東投抵，提高個人投資生醫產業誘因，可能導引低利率環境下民間資金流入生醫產業。然而，就股東身份屬個人或法人，以及被投資之生技醫藥公司業務係屬研發製造、或受託開發製造，而有不同限制。黃文利建議，生技醫藥公司與投資人，須注意不同條件下租稅優惠之適用，以擴大投資效益。